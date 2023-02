Udinese – Dopo il match, resta l’incognita Nzola: ecco l’analisi / VIDEO

Ecco l'analisi dalla stadio del match giocato ieri sera dall'Udinese. Il punto viene fatto sull'autore della doppietta Mbala Nzola

La squadra bianconera non riesce più a vincere. Anche ieri sera è arrivato un pareggio tutt'altro che positivo nonostante l'Udinese per grandi tratti del match abbia meritato di vincere. In questa occasione viene fatta un'analisi sulla grande prestazione dell'attaccante angolano dello Spezia Mbala Nzola. Due reti e soprattutto crisi totale per la difesa bianconera che non è mai riuscito a fermare le sue giocate.