Udinese-Monza / Il riassunto del match: Beto salva tutti | VIDEO

Ecco il riassunto dell'incontro di campionato tra l'Udinese di Andrea Sottil e il Monza di Raffaele Palladino. La partita in un video

L'Udinese ha concluso l'ennesimo incontro di questo campionato. Stiamo parlando di una partita importante contro una diretta avversaria nella lotta per la parte sinistra della classifica. Non possiamo dire che è stato un match non divertente ed anzi sono tanti gli spunti di riflessione dopo questa partita. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere il riassunto sotto formato di video. Ecco tutti gli spunti per questo incontro