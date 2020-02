Napoli Calcio – Mercato, bomba in diretta tv: Pedullà smentisce tutti

NEWS NAPOLI – Nonostante il Napoli sia ancora in piena lotta per un piazzamento europeo in campionato, a tener banco all’ombra del Vesuvio è il rinnovo di alcuni big in scadenza a giugno 2020. In particolare ci si riferisce alle situazioni spinose che riguardano Mertens e Callejon, appetiti sia da club italiani che esteri. Il folletto belga avrebbe gli occhi addosso della Roma e di Marotta, che non ha mai nascosto di volerlo regalare a Conte. Lo stesso Chelsea ha provato a prenderlo nella sessione invernale, frenando di fronte alle richieste esose di De Laurentiis. L’esterno spagnolo è nelle mire del Dalian Professional di Rafa Benitez, con il quale Josè ha avuto il piacere di lavorare tra il 2013 e il 2015 proprio a Napoli. Da più parti viene data per scontata la partenza di entrambi i giocatori, che starebbero aspettando giugno per ottenere ingaggi più alti, non dovendo le squadre acquirenti pagare il costo del loro cartellino.

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di SportItalia: "Molti sostengono che De Laurentiis alla fine della stagione perderà sia Mertens che Callejon, ma io ho notizie diverse riguardo il futuro dei due calciatori, che sono entrambi in scandenza con il club partenopeo. Il Napoli vorrebbe trattenere Mertens, ADL si sarebbe anche convinto ad aumentare l'ingaggio del belga. Discorso diverso per quanto riguarda Callejon. Dal mio punto di vista non ci sono margini per il rinnovo. Siamo ancora a febbraio e può succedere di tutto, ma al momento il futuro dell'ex Real Madrid è lontano da Napoli".