Napoli Calcio – Mercato, notizia pesantissima: “Vuole andarsene”

Ultime notizie Napoli

Notizie sempre più pesanti, per quel che riguarda le possibili mosse di mercato firmate Napoli. Stando a quanto viene scritto in Inghilterra – e poi riportato in italia da Areanapoli.it – Koulibaly avrebbe già comunicato ai dirigenti Azzurri la sua volontà di dire addio al Napoli. Una scelta chiarissima, che non lascia troppo spazio alle interpretazioni. Ma non solo. A quanto si legge, questa richiesta sarebbe già stata recepita da Cristiano Giuntoli. L’ex difensore, è uno dei più richiesti in assoluto ed il Napoli avrà il grande compito di riuscire a monetizzare il più possibile un addio,c he oramai, sembra sicuro. Secondo quanto scrive il Sun, inoltre, il prezzo del calciatore sarebbe sceso da 100 a 75 milioni di euro. Cifra che se fosse confermata, potrebbe essere tale proprio per la volontà del giocatore di andare via.