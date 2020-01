Napoli Calcio – Mercato, annuncio clamoroso: addio a sorpresa?

Il Napoli pensa alla rivoluzione. Oramai da un po’ di tempo non si parla d’altro in casa Azzurra visto che non c’è solamente da pensare a chi potrebbe arrivare, ma anche a chi potrebbe dire addio agli azzurri. In questo senso fanno molto rumore le parole scritte nel suo consueto editoriale per Tuttonapoli.net da parte di Carmine Martino, il giornalista Mediaset che svela quelli che potrebbero essere i prossimi movimenti in casa Azzurra: “Al momento la priorità è sfoltire l’organico, sono in uscita Tonelli, Gaetano e Younes. Poi tutto dipenderà dalle cessioni. Non mi meraviglierei ce ne fosse qualcuna eccellente e non mi riferisco solo a Mertens e Callejon…“. Insomma, che ci sia instabilità pare confermato. Tanto che come potete vedere e leggere, anche gli addetti ai lavori più affermati e vicini ai colori Azzurri, non sembrano avere dubbi rispetto a questo. Rispetto al fatto che ADL e Giuntoli sembrino sempre più decisi nel voler dare alla squadra e alla rosa una svolta. E allora, fra cessioni e acquisti, ora potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto. Come vi abbiamo svelato nel nostro ultimo focus sul Napoli pubblicato >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA