Napoli Calcio – Brutte notizie: ecco cosa succede nello spogliatoio

CALCIO NAPOLI – La vittoria con la Lazio può bastare per sistemare la situazione del Napoli? Noi, crediamo di no. E' ovvio che ci sia più di qualcosa che non funziona e allo stesso tempo è altrettanto ovvio che la rivoluzione vera e propria avverrà a giugno. Nel frattempo, il giornalista Paolo De Paola, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti durante il corso della trasmissione "Marte Sport Live", in onda su Radio Marte: "Si deve intervenire – ha detto – visto che lo spogliatoio azzurro si è praticamente sfaldato e non solo dopo il cambio di allenatore. Quanto sta succedendo, in realtà, non fa altro che aumentare dei problemi mai risolti. Nello spogliatoio del Napoli c'è anarchia: ci sono un paio di calciatori che si sentono intoccabili, come fossero Unti dal Signore. Andrebbero assolutamente ridimensionati: anche se hai il contratto in scadenza e non hai mai avuto segnali; anche se il il tuo procuratore si sta battendo per farti andare via; anche in quel caso, voglio dire, devi essere professionale al massimo. Si vede un atteggiamento sbagliato che si è tradotto in 24 punti in campionato. Vuol dire fregarsene di tutto e questo proprio non va". Sembra dunque assolutamente confermata la volontà della società Azzurra di intervenire appena possibile.