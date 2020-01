Napoli Calcio – Mercato, arriva una notizia clamorosa: pare che…

Indiscrezioni pesanti rispetto al mercato del Napoli. Quello che potrebbe accadere da qui a qualche mese potrebbe essere determinante in vista della prossima stagione. E se qualcuno trova prematuro parlare di quello che potrebbe accadere il prossimo anno – per certi versi giustamente – va detto che se la società non vuole commettere gli errori già commessi, farà bene a muoversi in anticipo. In questo senso sono molti gli addetti ai lavori che ci parlano di un possibile ribaltone rispetto alle cessioni che potrebbero avere nella loro composizione, anche dei nomi eccellenti. Uno di questi, dovrebbe essere quello di Insigne. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, Raiola, avrebbe proposito il calciatore a Beppe Marotta. Sì, avete capito bene. Ai nerazzurri. L’agente del calciatore, avrebbe provato a bussare – proprio in questi giorni – alla porta del club Milanese. Non tanto per un’operazione immediata (impossibile) quanto per quello che potrebbe riguardare un’affare estivo. Ovvio dire che un trasferimento simile sarebbe a dir poco clamoroso, visto che fino a qualche tempo fa nessuno avrebbe immaginato una cosa simile. Ma la sinergia che sembra formarsi (Llorente, Politano, Allan) in questi giorni, rischia di diventare utile fra qualche mese. Quando, nell’ambito dell’annunciato (non ufficialmente) ribaltone che pare nell’aria, Insigne potrebbe essere una delle cessioni più illustri. Si vedrà. Nel frattempo, in casa Napoli, potrebbe scoppiare un terremoto >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA