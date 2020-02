Napoli Calcio – Mercato, Chiariello: “Preso un calciatore fortissimo!”

NAPOLI NEWS – Il Napoli ha chiuso un’importante sessione di mercato. Su questo, non ci sono dubbi. L’idea è quella di una rivoluzione quasi totale che la prossima estate colpirà praticamente tutti i reparti della rosa azzurra. In questo senso qualcosa di grosso potrebbe accadere in attacco. Intanto (per iniziare) arrivano notizie rispetto a Milik. Stando a quanto rivelato da “Il Mattino”, infatti, il calciatore – con il contratto in scadenza nel 2021 – vorrebbe inserire all’interno del contratto che dovrebbe firmare da qui a qualche tempo, una clausola rescissoria non troppo alta – ma piuttosto bassa – per potersi liberare dal Napoli nel caso in cui dovesse arrivare un’occasione da sogno, la cosidetta occasione della vita. Difficile però che gli azzurri possano essere d’accordo. Si vedrà.

Nel frattempo il Napoli si porta avanti col lavoro e come noto, porta a casa Petagna che dalla prossima estate vestirà la maglia che fu di Maradona. In questo senso, il noto giornalista Umberto Chiariello, parlando su Canale 21, non sembra avere particolari dubbi: “Per me si tratta di un giocatore davvero fortissimo. Stiamo parlando di un calciatore che solo nelle ultime due stagioni ha avuto una media di un gol ogni due partite perché ha segnato 24 gol in 56 partite, il tutto, giocando in una delle squadre più scarse del campionato. Lui giocava bene anche all’Atalanta, ma non trovava il gol. Non solo. E’ molto forte anche perché ha tecnica, fisicità e non è lento nonostante il fisico. Sta maturando, ha piedi eccellenti e non lo butti mai a terra. A tutto questo aggiungeteci che ora sta iniziando a vedere anche la porta… l’anno scorso 16 gol. Nulla a che vedere con Inglese che non vale neanche la metà”. Insomma, una benedizione vera e propria. Suffragata, però, anche dai numeri. Che volenti o nolenti confermano: Petagna, è un grande calciatore. Che il Napoli sia l’occasione che aspettava?