Napoli Calcio – Offerta pesantissima! E adesso che succede?

Mai titolare nella gestione Gattuso causa di problemi fisici che lo hanno messo fuori uso, Mertens è rientrato lunedì nei minuti finali del match contro la Sampdoria e ha subito dimostrato di che pasta è fatto, siglando la rete del definitivo 4 a 2. La questione del suo rinnovo contrattuale, in scadenza a giugno 2020, è la più spinosa in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis si è sbilanciato per il suo pupillo, prelevato nel 2013 dal Psv Eindhoven, con un’offerta di rinnovo per due anni allo stesso ingaggio attuale, poco più di 4 milioni di euro. Il folletto belga è affezionato alla città e ai suoi tifosi, che lo ritengono un idolo indiscusso, ma le sirene di altre big italiane ed europee (Chelsea su tutte) lo stanno facendo riflettere più del dovuto sul suo futuro. Si tratterà, con tutta probabilità, dell’ultimo contratto importante della sua carriera, è comprensibile che ci siano da fare numerose valutazioni in merito.

L'entourage del giocatore ha fatto capire ad ADL che gradirebbe un accordo di almeno 3 anni e un bonus al momento della firma non inferiore ai 5 milioni di euro. E' qui che si inserisce prepotentemente Marotta, pronto ad accontentare in toto le richieste dell'attaccante 32enne. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la società nerazzurra avrebbe intenzione di offrire un triennale da 5 milioni a stagione, ma il vero asso nella manica dei meneghini sarebbe il bonus di circa 10 milioni che andrebbe al belga al momento della firma. Mertens chiede, Suning dà. Lo stesso assioma non sembra funzionare in casa partenopea, senza un passettino ulteriore da parte della società, il giocatore sembra destinato a trasferirsi nel nord d'Italia, per buona pace dei tifosi azzurri.