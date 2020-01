Napoli Calcio – Mercato, società furiosa: ecco cosa avrebbe deciso DeLa

Il Napoli non rialza la testa. Sembra davvero non farcela. E anche il ritiro potrebbe non bastare. Anche i rossoneri, in un modo o nell’altro sembrano aver ritrovato la giusta strada da percorrere e questo, non fa altro che aumentare la pressione sugli Azzurri che devono trovare il modo per tornare a vincere. Nel frattempo, comunque, DeLa sembra avere le idee abbastanza chiare sul da farsi. Tanto per iniziare, a giugno – qualsiasi sia la posizione finale di classifica del Napoli al termine della stagione – è attesa una vera e propria rivoluzione che passerà senza dubbio dalla cessione di giocatori importanti. Ma questo, verrà dopo. Prima di tutto, ci sarà da pensare alle scelte fatte per la panchina. Gattuso, con il suo “score” sicuramente poco incoraggiante, non sembra essere stato il miglior modo di sistemare la situazione in casa Napoli. Il Corriere della Sera, ad esempio, assicura che se le prossime gare non dovessero andare bene, giocatori a parte, il primo a salutare sarà proprio lui. Una vittoria e quattro sconfitte in campionato, non sono certamente il biglietto da visita migliore che gli Azzurri possano avere in un momento come questo. Davvero troppo poco, per ritenersi soddisfatti. Anche per questo, a breve, potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA