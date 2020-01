Napoli Calcio – Mercato, colpo improvviso? Gattuso blocca tutto

Il Napoli deve fare qualcosa sul mercato. Qualcosa che possa essere abbastanza importante per portare vantaggi nella stagione in corso ma che – allo stesso tempo – riesca a coniugare anche una buona dose di lungimiranza per il futuro. E siccome Gattuso ha la ferma convinzione e voglia, nel volersi guadagnare la riconferma, non farà fare al Napoli degli acquisti tanto per farli. Ecco il motivo per cui come svela Sportmediaset, sarebbe stato pesantemente bocciato l’arrivo di Piatek in Azzurro, all’ombra del vesuvio. Il giocatore sarebbe stato proposto direttamente dai rossoneri che quindi, avrebbero deciso di privarsene a stagione in corso. Il Napoli, raccolta la proposta, avrebbe però ricevuto il secco no da parte del tecnico Azzurro che quindi, ha bloccato qualsiasi principio di affare. In effetti al momento ci sarebbero altre proposte che potrebbero prendere piede, altri affari. DeLa e Giuntoli ce la stanno mettendo tutta per provare a capire come rinforzare la rosa e come intervenire anche guardando al futuro. Sono diversi i nomi infatti che stanno circolando in queste ore ma su cui, però, non ci sono mai tante conferme da sembrare qualcosa di avviato. I prossimi giorni saranno fondamentali. Le ultime notizie che stanno arrivando a proposito di Napoli, infatti, fanno pensare che nella pentola degli azzurri stia bollendo qualcosa di molto importante >>> LEGGI LE ULTIME NOTIZIE DI MERCATO DEL NAPOLI