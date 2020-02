Napoli Calcio – Mercato, Marotta fa un annuncio ufficiale su Mertens

NAPOLI CALCIO – Il Napoli ha voglia di tornare a vincere in campo e fuori. Nel rettangolo di gioco con i risultati, fuori sul mercato. A questo proposito sono diverse le notizie che stanno arrivando e che raccontano di una rivoluzione estiva che colpirà praticamente ogni reparto degli Azzurri. Ad esempio, il futuro di Dries Mertens pare sempre più lontano dall’ombra del Vesuvio. Il centroavanti azzurro ha già l’armadietto svuotato e aspetta solo una chiamata. Magari proprio quella di Conte, che da tempo avrebbe messo nel mirino il talento belga. Il contratto del giocatore scadrà il 30 giugno e l’attaccante e il suo entourage non hanno intenzione di prolungarlo. E secondo gli addetti ai lavori, De Laurentiis avrebbe respinto offerte importanti provenienti da Barcellona e da Londra, sponda Chelsea. Il motivo? Il tentativo di convincere il belga al rinnovo. Ma in questa situazione di stallo, dove ADL non vorrebbe arrivare a sborsare i 5 milioni richiesti da Soren Lerby, il suo agente, i nerazzurri vorrebbebero approfittarne. Se da Napoli, comunque, sono certi che Marotta abbia già trovato l’accordo, la trattativa – al momento – ci sembra tutt’altro che fatta. Ce lo spiega – in esclusiva – lo stesso Marotta: “Posso dire che non ho avuto alcun contatto con il Napoli per Mertens. E’ ancora presto, ma al momento nessun contatto“. Semplice depistaggio o verità? Ma intanto il tempo scorre e tra 6 mesi, esattamente il 30 giugno, il belga sarà libero di cambiare maglia.