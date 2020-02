Napoli calcio – Mercato, ADL può “rubare” un colpo a Marotta!

Napoli Calcio

La stagione dell’Udinese continua ad essere caratterizzata da alti e bassi. Dopo la vittoria per 3 a 0 sul Sassuolo del 12 gennaio, si cullavano persino sogni europei, ma le sconfitte rimediate nelle ultime tre giornate, hanno riportato con i piedi per terra gli uomini di Gotti. Uno dei gioielli più ambiti della rosa friulana, Rodrigo De Paul, accostato a più riprese al Napoli nelle ultime sessioni di mercato, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Tuttosport. Il centrocampista argentino ha dichiarato, tra le altre cose, di voler tornare a giocare la Champions, dopo averla disputata con il Valencia a 19 anni. I desideri del trequartista bianconero non si fermano qui, punta a giocare da protagonista il mondiale, ma soprattutto a vincere la Coppa America con La Selección, dato che l’Argentina (insieme alla Colombia) sarà il paese ospitante dell’edizione del 2020. Non è un mistero che De Laurentiis abbia un debole per De Paul e non è da escludere che il fascino della città che fu di Maradona non possa convincere l’argentino a sposare il progetto Napoli il prossimo anno.

Dati gli ultimi risultati incoraggianti, persino il piazzamento in Champions non è pura utopia per i partenopei, spesso abituati a prendere parte alla coppa dalle grandi orecchie. In caso di qualificazione fra le prime quattro, le armi a disposizione degli azzurri per ingaggiare il 25enne di Sarandì crescerebbero da molteplici punti di vista. In primis per il tesoretto che deriverebbe dalla partecipazione alla competizione europea più prestigiosa, utile per presentare all'Udinese un'offerta adeguata, in secondo luogo per assecondare le ambizioni del giocatore che sogna di tornare a calcare palcoscenici importanti. Alla domanda "qual è il difensore più forte che ti ha marcato" Rodrigo ha risposto senza esitazioni "Koulibaly", chissà che non possano diventare compagni di squadra nei prossimi mesi.