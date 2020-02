Napoli Calcio – Mercato, forse il primo grande colpo è già deciso

Notizie Napoli Video

Il Napoli cerca in tutti i modi di risalire la china per quel che riguarda il campionato e per certi versi, sembra anche riuscirci. L’idea degli Azzurri è sicuramente quella di provare a dare il massimo, tentando un tutto per tutto per la lotta Champions (al momento quasi impossibile) e avendo comunque in metto l’obiettivo Europeo. Premesso, comunque, che la Coppa Italia potrebbe essere il vero grimaldello per accedere all’Europa League e allo stesso tempo, per portare a casa un trofeo dopo tanti anni. Nel frattempo, come vi diciamo sempre, l’intenzione della società sembra abbastanza chiara: in estate dovrà cambiare tutto, o quasi. Non ci saranno intoccabili e questo, apre le porte a scenari di ogni tipo. Da possibili partenze illustri, a grandi calciatori che potrebbero arrivare all’ombra del Vesuvio per vestire la maglia Azzurra. In questo senso, l’esperto di mercato di SkySport Luca Marchetti parlando in diretta su RadioMarte ha dichiarato che per Boga (il fenomeno che sta esplodendo in questa Serie A con la maglia del Sassuolo addosso) ci sono novità. In diretta tv, ha detto: “E’ uno di quei calciatori che il prossimo anno potrebbero ritrovarsi a Napoli, per giocare con la maglia Azzurra. Sicuramente è un giocatore che alla dirigenza Napoletana piace e come e in questo senso, ci sono stati già dei contatti. Non credo che sia una situazione così impossibile. L’arrivo di Boga, comunque, non significherebbe l’immediato addio di Insigne ma va detto che questa estate, credo non ci saranno intoccabili all’interno della rosa Napoletana“. Dunque, il Napoli starebbe facendo dei seri passi in avanti per Boga. Ma non solo. Stando alle ultime notizie, infatti, ADL starebbe valutando anche qualche altro colpo davvero clamoroso >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA