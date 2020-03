Napoli Calcio – Mercato, nuovo bomber: Giuntoli pensa a 3 nomi clamorosi

Nella parte di stagione fin qui disputata è emerso agli occhi degli addetti ai lavori un dato evidente: mentre le prime della classe possono disporre tutte di un centravanti che sia andato in doppia cifra, il Napoli non può godere di questo beneficio. Tanto è vero che Milik e Mertens si sono fermati rispettivamente a 9 e 6 reti in campionato. Il folletto belga verrà riconfermato, manca solo l’ufficiliatà del rinnovo. L’attaccante polacco, invece, continua a chiedere cifre esorbitanti per quanto concerne l’ingaggio.

Inoltre, la dirigenza partenopea si sta chiedendo se l’ex Ajax possa essere il bomber da oltre 20 goal che servirebbe agli azzurri per tornare grandi. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport lo stesso Gennaro Gattuso non sarebbe convinto dalle doti realizzative di Arkadiusz, tanto da aver chiesto a De Laurentiis un investimento importante in attacco che possa permettere al Napoli un vero e proprio salto di qualità. Il quotidiano torinese stila la lista dei nomi preferiti dalla dirigenza partenopea. Con 3 nomi enormi >>> VAI AL PRIMO