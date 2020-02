Napoli Calcio – DeLa fa una richiesta a Gattuso… che dice sì!

Il Napoli è tornato a rivedere la luce dopo il periodo buio sotto la guida di Carlo Ancelotti, perpetrato anche nelle prime settimane dell’era Gattuso. Come nel più classico degli effetti domino, ai risultati positivi in campo (3 vittorie consecutive tra campionato e coppa Italia) stanno seguendo altre ottime notizie per i partenopei. Il ritorno di Mertens, andato in goal nella trasferta vittoriosa di Genova con la Sampdoria, e il rientro a stretto giro di boa di altri due pezzi da novanta come Koulibaly e Allan e di un ottimo rincalzo come Maksimovic. In questo preciso momento storico il bicchiere azzurro è mezzo pieno. Come prevedibile le testate giornalistiche campane e non solo, esaltano la creatura di Gattuso, alle prese con l’alba di una nuova era, o meglio, al tramonto di quella degli infortuni. Manna dal cielo questa per il tecnico calabrese che nelle prossime tre settimane dovrà mandare in campo una formazione competitiva per ben sei volte. In quest’ordine d’idee è normale che scatti il piano turnover per rilanciare anche chi ha calcano il prato verde col contagocce.

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis vorrebbe vedere schierato con maggiore continuità il suo pupillo Hirving Lozano, per il quale questa estate ha investito la bellezza di 50 milioni di euro, considerando i 38 di base più i bonus da corrispondere al Psv, più i circa 10 milioni di commissioni destinati al suo agente Raiola. Gattuso è intenzionato ad accontentarlo, anche perché sta studiando per il messicano una nuova posizione sul fronte d'attacco. Se fino ad ora l'esterno ha giocato prevalentemente sulla fascia destra, Ringhio sta vagliando l'ipotesi di sfruttare la sua velocità sulla corsia opposta, per dare respiro, in alcune occasioni, a capitan Insigne. Dulcis in fundo, anche Fabian Ruiz sarà abile e arruolabile per il match di domenica contro il Lecce. Con così tante frecce nella propria faretra, Gattuso sarà obbligato a fare centro per convincere De Laurentiis a concedergli fiducia anche nella prossima stagione.