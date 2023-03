VIDEO | Napoli-Eintracht: ancora scontri nella notte dopo la partita

Dopo la giornata di forte tensione per l’ordine pubblico in città, con 600 tifosi che si sono scontrati con la polizia, altri disordini

Il Napoli vince 3-0 sull'Eintracht e conquista per la prima volta nella sua storia il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Dopo la giornata di forte tensione per l’ordine pubblico in città, con 600 tifosi tedeschi che si sono scontrati con la polizia, ancora incidenti nel post partita. Guarda la diretta video