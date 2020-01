Serie A Calcio – Mercato, Pogba può tornare in Italia: ipotesi clamorosa

Possibile? Sì. Possibile. Il ritorno di Pogba in Italia è tutto, tranne che un’indiscrezione di quelle che non convincono e che invece, rischia di diventare una delle possibili bombe di mercato di gennaio. A quanto pare, infatti, al momento ci sarebbero due possibilità per vederlo nuovamente sui campi della Serie A. La prima, porta ovviamente a quello che sarebbe un clamoroso rientro a Torino, per vestire nuovamente la maglia bianconera. E’ un’ipotesi assolutamente verosimile, visto che Sarri lo accoglierebbe a braccia aperte e visto che già da qualche giorno se ne inizia a parlare con molta convizione. Si tratterebbe di un ritorno che senza dubbio avrebbe del clamoroso. Ma allo stesso tempo, moltissimo rumore, potrebbe fare il suo possibile passaggio in nerazzurro. Sì, perchè sempre secondo alcune indiscrezioni (arrivate dall’Inghilterra nei giorni scorsi) sarebbe possibile anche un interessamento da parte del club Milanese con Antonio Conte, che ovviamente approverebbe alla grandissima un acquisto simile. Insomma, a quanto pare, l’idea di un ritorno di Pogba in Serie A, potrebbe essere il pezzo forte dell’inverno di mercato. E da qui ai prossimi giorni, contiamo di darvi seri aggiornamenti in merito.