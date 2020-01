Serie A Calcio – Mercato, Paratici ruba un colpo da 50 milioni a Marotta!?

Calcio mercato, che sfida in Serie A

Marotta contro Paratici, Paratici contro Marotta. E’ una sfida senza confini quella che vede come protagonisti assoluti i due dirigenti che in ogni occasione, sembrano trovarsi l’uno contro l’altro. Quando c’è da capire dove andrà un campione, prima, bisogna interrogare loro due. E questa volta, è il caso di Tonali. Le ultime indiscrezioni riportate da Sportmediaset, infatti, raccontano di una battaglia che non sembra finire e che potrebbe terminare proprio come era iniziata. Con lo stesso esito. Tutto è iniziato (probabilmente) con Marotta ancora bianconero. Tonali era già nel mirino. Poi, il passaggio del dirigente in nerazzurro, ha raddoppiato l’interesse e moltiplicato la concorrenza. Al punto che le notizie di mercato relative al calciatore del Brescia, raccontavano di un sorpasso nerazzurro su Paratici. Ma a quanto pare, ora, la situazione si sarebbe nuovamente capovolta. Con i bianconeri che sarebbero tornati in pole per avere il fortissimo e promettente centrocampista. Sul tavolo, Paratici, sarebbe pronto – infatti – a mettere 50 milioni di euro. Una cifra che difficilmente Marotta potrà pareggiare, sopratutto a gennaio.