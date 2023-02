VIDEO – La Serie A omaggia l’Ucraina / Ecco il filmato integrale

La Lega Serie A ha deciso di omaggiare l'Ucraina nel corso della prossima giornata. Ecco il filmato che verrà riprodotto in tutti gli stadi

Nel corso di questa ventiquattresima giornata la Lega Calcio Serie A ha deciso di omaggiare la nazione ucraina per tutto l'impegno e per tutti gli avvenimenti che sono successi in questo ultimo anno. I testimonial chiamati dalla Lega sono calciatori ed ex calciatori importanti come l'ex Roma Alessandro Florenzi e l'ex capitano dei neroazzurri Beppe Bergomi. Un filmato che verrà prodotto in tutti gli stadi nel corso della prossima giornata che inizierà venerdì