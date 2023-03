VIDEO – I tifosi del Besiktas sommergono il campo di Peluche

I fans turchi sommergono il campo con i peluche per aiutare i bambini che sono stati colpiti dal terremoto. Il video che racconta il momento

In Turchia si sta attraversando un momento tutt'altro che semplice, anche per via di tutte le persone che sono state colpite dal terremoto negli ultimi giorni. Proprio in questo weekend ci sono state parecchie partite di beneficienza per poter aiutare tutte le persone colpite dal sisma. In questo video possiamo notare il lancio di peluche dei tifosi del Besiktas in supporto a tutti i bambini che son ostati colpiti dal terremoto.