Governo, arriva l’annuncio che fa “sognare” Salvini e Meloni

Voto anticipato? L’opposizione sogna. Come noto, sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni (proprio come Silvio Berlusconi) da tempo chiedono in maniera diretta o indiretta lo scioglimento anticipato delle camere ed il voto. La frenata in Emilia Romagna non ha regalato la possibilità di dare una spallata importantissima al governo che però, rischia di impantanarsi su un’altra questione, relativa alla legge sulla prescrizione. In questo senso, il M5S sembra essere messo alle strette e sarà importante capire quello che potrà accadere da qui in avanti. Renzi dal palco di Italia Viva ha parlato abbastanza chiaramente: “Votiamo contro, senza di noi non ci sono i numeri“, ha detto. E come rep.repubblica.it anche la capodelegazione di Italia Viva, Bellanova, parla abbastanza duramente: “Non molliamo, il premier deve mediare o il governo può cadere“. Un messaggio talmente chiaro da non avere bisogno di interpretazioni di nessun tipo. E allora, ecco che il centrodestra potrebbe approfittare di questo ennesimo scontro all’interno della maggioranza, per metterci sopra il cosidetto carico provando a destabilizzare una maggioranza che già di suo, non sembra essere così stabile su temi come quello in questione. I prossimi giorni saranno fondamentali in questo senso e non solo. Salvini, Meloni e Berlusconi, sono pronti a chiedere – forza stavolta con più forza ancora – il voto anticipato.