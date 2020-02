Governo, scoppia la bomba: ecco cosa potrebbe succedere ora!

Ultime notizie Governo

NEWS GOVERNO – Ennesima bomba sul governo. Ennesima botta che potrebbe risultare pesantissima Come riportato da La Stampa, è fuoco incrociato, quello che Italia Viva ha aperto contro il Governo di cui fa parte. Da una parte c'è il Premier, che accusa Iv di fare "opposizione maleducata" mentre dall'altra c'è Renzi, che risponde dicendosi praticamente pronto a tutto, anche – eventualmente – al voto anticipato. Renzi e i suoi – riporta la stessa fonte – sembrano molto chiari: "Se vogliono cacciarci lo dicano". In effetti, la stessa cosa, l'aveva già detto Maria Elena Boschi, sempre ai microfoni de La Stampa prima che Renzi lo ripetesse ad un'intervista rilasciata a "Il Tempo". E allora, ecco che sulla giustizia potrebbe arrivare lo strappo definitivo. Quello che potrebbe riportare subito al voto il paese. Per la gioia dell'opposizione che in effetti, da Meloni a Salvini, non chiede altro da tempo.