Ultime notizie Governo, colpo di scena: arrivano conferme!

ANCORA SCONTRO NELLA MAGGIORANZA – Matteo Renzi rischia davvero di far aprire una crisi di governo che possa portare alle elezioni anticipate? Quello che accadrà da qui in avanti non lo sa nessuno, ma più di qualche indiscrezione – sicuramente – rischia di fare più rumore di quello che non ne sia stato fatto fino ad ora. Stando a quanto riprotato da Corriere.it, fra Mattarella e Conte ci sarebbe stato un lungo confronto per cercare di capire cosa fare nel momento in cui Italia Viva dovesse “strappare” con il Governo. La situazione è difficile ma a quanto pare la maggioranza dovrebbe rimanere in piedi, facendo conto su i voti di almeno 5 delusi di Italia Viva, pronti a sostenere le politiche del governo. Cinque senatori, che sarebbero pronti ad uscire da Italia Viva, quindi. “Si può fare, dipende solo dalla scelta che farà il Premier” si continua a ripetere – come riporta la stessa fonte – al Nazareno. Ecco il motivo per cui le prossime settimane (probabilmente anche solo i prossimi giorni) saranno importantissimi per cercare di capire se davvero la maggioranza giallorossa ce la farà a reggere – o meno – alle prese di posizione di Renzi e di Italia Viva che potrebbero rischiare davvero di mettere in difficoltà l’esecutivo e quindi, la permanenza dell’attuale maggioranza. Che – dovesse cadere – porterebbe (salvo Conte-ter) al voto anticipato. A questo proposito, gli ultimi sondaggi svelano qualcosa di davvero clamoroso >>> GUARDA GLI ULTIMI SONDAGGI