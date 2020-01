Governo, attenzione: potrebbe arrivare una decisione a sorpresa

ULTIME NOTIZIE GOVERNO – Il punto della situazione, la questione medio-orientale, le tasse, la manovra, la visione del futuro. Tutti temi che in parte sono stati già affrontati dall’attuale governo ma che allo stesso tempo rimangono dei temi abbastanza complessi da generare dibattiti e polemiche. Uno di questi, riguarda ovviamente ed evidentemente il tema delle autostrade e dell’eventuale revoca della concessione. E bene, stando a quanto riportato da ilfattoquotidiano.it che cita fonti di governo, pare che una delle strade percorribili potrebbe essere quella di una maxi-multa nei confronti di Autostrade per l’Italia come alternativa alla revoca. Una sorta di compromesso, anche tra le varie sensibilità della maggioranza che come scrive il Fatto sul proprio sito web, non hanno fatto mancare le tensioni su questo argomento. Insomma, una grossa multa come alternativa alla revoca totale delle concessioni? Quello che è certo è che qualcosa sta per succedere. E a quanto pare, potrebbe essere anche qualcosa di molto grosso. E intanto, tornando a parlare di sport e tornando a parlare di calcio e di mercato, poco fa è uscita una notizia bomba: “Pogba torna in Italia!?” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA