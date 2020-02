Ultime notizie Governo, che botta! Annuncio in diretta tv

Continua lo scontro fra maggioranza e opposizione. L’ultimo capitolo in questo senso lo scrive Daniela Santanché che parlando in diretta su La7, durante la trasmissione “Omnibus”, ci va giù pesante parlando di Renzi. Il senatore, infatti, ha chiaramente detto di non voler votare a favore della riforma legata alla prescrizione. E per questo, in molti, già pensano ad una possibile crisi di governo da qui a breve. Ma la senatrice di Fratelli D’Italia non crede a questa ipotesi e dichiara: “Casca il governo? L’unica volontà di Renzi e dei giallo-rossi è di rimanerci, al governo. Inutile che facciamo opposizione. Questo governo ha dimostrato di essersi venduto l’anima pur di restare attaccato alla poltrona“. Dunque, secondo la Santanché, alla fine la riforma passerà: “E’ già tutto deciso“, dice. Insomma, una vera e propria baraonda sembra inondare il Parlamento. Con la riforma della prescrizione al centro delle polemiche. Come andrà a finire? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, comunque, sono usciti anche gli ultimi sondaggi. Chi vincerebbe se si votasse oggi? C’è qualche sorpresa… >>> GUARDA SUBITO I SONDAGGI