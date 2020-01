Ultime notizie Governo, durissimo annuncio di Di Maio

ULTIME NOTIZIE GOVERNO – L’aria che tira riguardo la politica italiana è la solita. Seppure piena di apparenti novità, rimane piena di annunci, di numeri e di scontri. L’ultimo in questo senso – ennesimo, verrebbe da dire – è quello che vede il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, scagliarsi molto violentemente contro Matteo Salvini: “La Lega ha votato quattro volte a favore del taglio dei parlamentari. Ieri ha firmato per indire a maggio un referendum contro il taglio. Io non vedo l’ora di fare la campagna referendaria contro Salvini“. Parole molto chiare che non lasciano spazio a troppe interpretazioni e che delineano – semmai ce ne fosse stato bisogno – una nuova linea di demarcazione e distanza fra i due che fino a qualche tempo fa erano insieme al governo. In questo senso, va detto che la situazione appare abbastanza irrecuperabile. Pensare, che fino a qualche tempo fa c’era chi parlava di un possibile riavvicinamento fra le parti che evidentemente sembra tutto, tranne che possibile. E sempre parlando di politica, attenzione al sondaggio uscito in queste ore che potrebbe segnare un colpo molto duro per il governo >>> GUARDA IL SONDAGGIO