Ultime notizie Governo, finalmente! Arriva un grande annuncio

Ultime notizie Governo

POLITICA NEWS – Ci siamo, la Fase 2 è praticamente “fra noi”. Sarà un momento importantissimo per il nostro paese che dovrà essere responsabile e attento a tutti i suoi movimenti. Dei cittadini, dei lavoratori. In questo senso, intanto, arrivano ottime notizie da parte del commissario straordinario all’emergenza Arcuri che parlando del “secondo tempo” che l’Italia si prepara ad affrontare, fa chiarezza una volta per tutte sulla questione legata alle mascherine. Dal 4 maggio, infatti saranno disponibili i primi 150mila test e le mascherine a 0,50 centesimi saranno pronte ad essere vendute in ben 50mila punti vendita. Arcuri dichiara: “Tutti guadagneranno il giusto, la speculazione è finita”. Praticamente, ci sarà un punto vendita ogni 1.200 abitanti. “Da metà del mese diventeranno 100mila, uno ogni 600 abitanti“. Un risultato ottenuto, ha spiegato Arcuri, grazie agli accordi con “farmacie, parafarmacie, Confcommercio, Federdistribuzione, e in particolare la Coop che ha deciso di non chiedere il ristoro ma di mettere sul mercato i dispositivi che ha acquistato al prezzo fissato anche se il costo d’acquisto è stato più alto“. Una buona notizia, per tutti.