Governo Italiano, arriva l’annuncio ufficiale: “La guerra…”

Ci allontaniamo per un attimo dallo sport per parlare di quello che sta accadendo in Medio Oriente. Al momento, la situazione – come potete immaginare – è assolutamente delicata. Tutti gli stati, i ministri, i leader Europei stanno cercando di capire come affrontare un momento che di sicuro è fra i più difficili della storia moderna e recente. Ma in questo senso, il Movimento 5 Stelle (maggioranza relativa all’interno del Parlamento Italiano) sembra avere le idee molto chiare visto anche l’ultimo post pubblicato attraverso la pagina facebook ufficiale del partito: “La guerra e la violenza non sono soluzioni e non possono essere mai considerate tali. Negli ultimi giorni le vicende che riguardano l’Iran e la Libia ci riportano a ricordi di un passato di guerra, un passato non lontano, che ci parla di distruzione, di morti, di paura. E che rinnova una paura che nessuno di noi vorrebbe vivere. I nostri Padri costituenti ce lo hanno ricordato nelle parole dell’articolo 11 della nostra Carta Costituzionale: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali“.” Un messaggio chiarissimo che fa capire bene quale sia la posizione di chi, sull’argomento, potrà avere un peso specifico importante visto che – fra le altre cose – il Ministero degli Esteri è presieduto proprio da Di Maio, capo politico del Movimento. E intanto, tornando a parlare di sport e tornando a parlare di calcio e di mercato, poco fa è uscita una notizia bomba: “Pogba torna in Italia!?” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA