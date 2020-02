Governo, i nuovi sondaggi svelano qualcosa di clamoroso: avete visto?

ULTIME NOTIZIE GOVERNO – In diretta tv su Rai3, nel corso di Carta Bianca, ecco arrivare i nuovi sondaggi politici che svelano qualcosa che sembra destinato a far davvero rumore. Stando a quanto riportato, infatti, la Lega starebbe continuano il suo trend in calo, iniziato nel Dicembre del 2019. Come raramente era accaduto nell’ultimo anno, infatti, ora il Carroccio – pur mantenendosi pienamente il primo partito del paese – scende sotto al 30% fermandosi al 28% nelle intenzioni di voto fra gli Italiani, rilevate dall’Istituto Ixé e poi riportate sul web da Repubblica.it.

Diverso il discorso per quel che riguarda il Partito Democratico, che a quanto pare sale dello 0,3%, stabilizzandosi al 20,1% delle preferenze. Segue il M5S al 14.9% (in calo dello 0,3%) e chiude la “top five” Giorgia Meloni che porta Fratelli D’Italia ad un (per certi versi clamoroso) 12,7% delle preferenze. Questo, è sicuramente il dato più pesante visto che si conferma in maniera netta e oggettiva la crescita del partito guidato dalla politica romana che in poco tempo, sta facendo balzare il suo modello di politica sempre più avanti. A questo proposito c’è da segnalare che rimane (la Meloni) avanti a Salvini per quel che riguarda la fiducia degli Italiani, come è possibile vedere dalla grafica qui sotto.

