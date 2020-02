Ultime notizie Governo – Gli ultimi sondaggi fanno scoppiare un terremoto!

Ultime notizie Governo

Il Governo vive un altro dei suoi momenti forse più importanti in assoluto. Queste ore potrebbero essere decisive per la tenuta della maggioranza che a sua volta, dovrà tener conto di tutto quello che potrebbe accadere nel caso in cui non si dovesse trovare la quadra rispetto all’agenda dell’esecutivo che si prospetta piuttosto ricca di scogli e difficoltà. Se il governo dovesse cadere, infatti, le teorie sul dopo sono diverse. C’è chi dice che sarebbe pronto un Conte-ter, chi parla di un’altra maggioranza (senza Conte Premier) e chi invece, assicura che Mattarella sarebbe pronto a sciogliere le camere anticipatamente per dare (come la destra chiede da tempo) voce ai cittadini per il voto. In questo senso, è importante sapere – dagli ultimi sondaggi pubblicati in diretta su LA7, chi vincerebbe oggi le elezioni. E chi, invece, le perderebbe clamorosamente. Andiamo a vedere partito per partito, la situazione >>> GUARDA IL PRIMO SONDAGGIO