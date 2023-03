VIDEO – Super Haaland: cinque gol in un’ora / La reazione del web

Il calciatore ha completato una gara davvero pazzesca con ben cinque gol in poco meno di un'ora. Ecco la reazione del web alle sue giocate

Una partita a dir poco clamorosa è stata quella giocata da Erling Braut Haaland ieri sera. In soli cinquantasette minuti ha messo a referto ben cinque reti e se avesse giocato qualche minuto in più (probabilmente) avrebbe potuto battere il record della doppia doppietta messo a referto da Lionel Messi. Nel frattempo non puoi perdere la reazione del web alle giocate di quello che è definibile come un vero e proprio marziano.