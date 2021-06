Europeo – Ecco l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale

Saranno gli austriaci a sfidare l'Italia sabato sera a Wembley. Decisiva la vittoria per 1-0 contro l'Ucraina

Sei punti conquistati in tre partite giocate. Bottino niente male per la squadra di Franco Foda che ha raggiunto il secondo posto nel girone C. L'Europeo dell'Austria è iniziato alla grande: vittoria per 3-1 contro la Macedonia del Nord grazie alle reti di Laimer, Gregoritsch e Arnautovic. Nella seconda giornata è arrivata la sconfitta contro l'Olanda che si è imposta per 2-0. Decisiva, quindi, l'ultima gara, contro l'Ucraina a pari punti in classifica ed in vantaggio per differenza reti. Gli austriaci avevano una sola opzione: la vittoria. Vittoria arrivata, come già detto in precedenza, grazie alla marcatura di Baumgartner. Gli azzurri dovranno stare attenti soprattutto al capitano David Alaba e al centrocampista del Lipsia, Marcel Sabitzer, giocatore chiave della formazione di Foda. Da non sottovalutare Marko Arnautovic e lo stesso Baumgartner. Gli austriaci sono un mix di esperienza e gioventù, ma quest'Italia non ha paura di nessuno.