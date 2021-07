Europeo – L’Italia ad un passo dal sogno, ma attenzione alla Spagna

I ragazzi di Mancini dopo la vittoria contro il Belgio, volano alle final four di Wembley. In semifinale ostacolo Spagna

Redazione

Continua il percorso dell'Italia agli Europei. Gli azzurri forniscono un'altra prestazione da incorniciare ed eliminano il Belgio ai quarti di finale. I ragazzi di Mancini si sono imposti per 2-1 grazie ai gol di Niccolò Barella e Lorenzo Insigne. A nulla è servita la rete di Lukaku su calcio di rigore (dubbio). La nostra Nazionale vola alle final four di Wembley dove in semifinale affronterà la Spagna di LuisEnrique, reduce dalla vittoria ai rigori contro la Svizzera. L'appuntamento è fissato per martedì 6 luglio alle ore 21.

Il percorso della Spagna

Le furie rosse hanno avuto un inizio di torneo abbastanza complicato. Due pareggi nelle prime due partite contro Svezia e Polonia e rischio eliminazione. Nella gara decisiva, gli spagnoli non hanno fallito e si sono imposti sulla Slovacchia con un sonoro 5-0. Agli ottavi di finale, la Roja ha battuto la Croazia per 5-3 al termine di un match assurdo: avanti 3-1 fino all’85’, la squadra di Luis Enrique si è fatta raggiungere nel recupero prima di spuntarla ai supplementari. Come detto in precedenza, la Spagna ha poi eliminato la Svizzera ai calci di rigore, grazie alle parate di Unai Simon. Nonostane un percorso difficile in cui sono arrivati quattro pareggi (nei tempi regolamentari) in cinque partite, la nazionale spagnola ha raggiunto la semifinale dell'Europeo. L'Italia deve fare attenzione.

Le stelle della Spagna

Sono diversi i giocatori importanti a disposizione dell'ex allenatore del Barcellona. In particolare, gli azzurri dovranno fare attenzione agli spunti di Ferran Torres e Pablo Sarabia. Insieme a Morata, sono a quota due gol in questa competizione. A centrocampo, Luis Enrique punta sia sulla qualità di Pedri, sia sulla sostanza di Koke e capitan Sergio Busquets. In difesa manca la leadership di Sergio Ramos, ma la Spagna è sembrata comunque una squadra organizzata e compatta anche se a volte concede qualche opportunità di troppo all'avversario. L'Italia è ad un passo dal sogno, ma attenzione a non sottovalutare le furie rosse.