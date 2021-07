Europeo – Barella: ”Gioco insieme a due fenomeni. Contro la Spagna…”

Il centrocampisa degli azzurri, Nicolò Barella, è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano: le sue parole

Uno dei giocatori chiave dell'Italia è sicuramente Nicolò Barella. Nonostante la giovane età, il centrocampista è un titolare inamovibile per Mancini. In vista del match contro la Spagna, il nerazzurro ha parlato in conferenza stampa a Coverciano. Queste le sue parole.

IL CENTROCAMPO - ''È bello ricevere tanti complimenti, facciamo un lavoro importante per la squadra. La forza però è il gruppo. Dal centrocampo passa il gioco, Jorginho e Verratti sono fenomeni e fanno girare la squadra, io penso più agli inserimenti. Chi preferisco tra Berardi o Chiesa? Mimmo viene dentro al campo, Fede sta largo, io mi adatto ai loro movimenti ma non cambia niente per me. Siamo tutti titolari. Locatelli non è solo l’alternativa, e ci sono anche Pessina, Castrovilli o chi è rimasto a casa. Questo centrocampo è tra i più forti in cui abbia mai giocato. Dentro di noi creiamo delle rivalità che ci spingono a far meglio e vincere''.

XAVI E INIESTA - ''Grandissimi campioni che hanno ispirato tutti, anche se per caratteristiche è difficile rivedermi in loro. Speriamo di fare come quella Nazionale che vinse l'Europeo e magari anche meglio. Con la Spagna sarà una gara difficile, siamo due squadre simili che vogliono entrambe giocare la palla. Speriamo in una bella partita, ce la godremo in un ambiente fantastico''.

SPINAZZOLA - ''Cercheremo di renderlo orgoglioso. E' stato il primo gol per il quale a fine partita non ho esultato proprio per quello che e' successo a Spinazzola. Mi dispiace davvero tanto per lui. Il calcio dà e toglie tanto, d'altra parte è il nostro lavoro, la nostra passione. Emerson come sostituto? Non ha bisogno di consigli: ha vinto la Champions e ci aiuterà come ha sempre fatto. Abbiamo grandissima fiducia in lui''.

GIGI RIVA - ''Lui è irraggiungibile, in tutta la carriera non potrò mai avvicinarlo, ma farò di tutto per rendere anche io orgogliosa la Sardegna''.