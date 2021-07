Europeo – Probabili formazioni di Belgio-Italia: tornano Chiellini e Florenzi

Dmani sera a Monaco si sfideranno Belgio ed Italia: ecco le probabili scelte di formazione di Mancini e Martinez

Redazione

L'Europeo dell'Italia entra nel vivo. Dopo la sofferta vittoria agli ottavi contro l'Austria, gli azzurri si preparano ad affrontare il Belgio, reduce dal successo sul Portogallo per 1-0. L' appuntamento è per domani sera alle ore 21, a Monaco di Baviera. La vincente di questa sfida incontrerà in semifinale una tra Spagna e Svizzera. Ma vediamo le probabili scelte dei due allenatori.

ITALIA (4-3-3)

Finalmente tornano a disposizione di Mancini, capitan Chiellini ed Alessandro Florenzi. Il primo dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Acerbi, mentre il terzino è più probabile che venga utilizzato a gara in corso. Confermati Di Lorenzo sulla destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo, nonostante Locatelli scalpiti per un posto da titolare, il commissario tecnico appare orientato a confermate il trio composto da Barella, Jorginho e Verratti. In attacco potrebbe esserci la novità Chiesa, attualmente in vantaggio su Berardi. Intoccabili Immobile ed Insigne.

La formazione - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

BELGIO (3-4-2-1)

Roberto Martinez spera di recuperare gli acciaccati De Bruyne e Hazard, usciti anzitempo nell'ultima gara. Il giocatore del Manchester City sembra essere quello messo meglio tra i due e dovrebbe partire titolare. L'esterno, invece, potrebbe farcela, ma per la panchina. Per il resto, confermata la squadra che ha eliminato il Portogallo. Il pericolo numero uno è sicuramente Romelu Lukaku, a quota tre gol in questo torneo.

La formazione - Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku

I precedenti

Sono 22 i precedenti tra queste due squadre. Gli azzurri hanno ottenuto quattordici successi e quattro sconfitte. Quattro sono anche i pareggi. Nelle precedenti competizioni europee le due nazionali si sono affrontate cinque volte con due pareggi, un successo belga e due successi italiani. Nell'ultimo incontro, la nostra Nazionale si è imposta con un netto 2-0 grazie ai gol di Giaccherini e Pellè, nella gara d' esordio di Euro 2016.