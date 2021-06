Europeo – Sarà il Belgio l’avversario dell’Italia ai quarti di finale

Grazie alla vittoria per 1-0 contro il Portogallo, il Belgio ha ottenuto l'accesso ai quarti di finale, dove affronterà l'Italia

L’ Europeo entra nel vivo: definiti i primi due quarti di finale. Repubblica Ceca-Danimarca e Belgio- Italia . I diavoli rossi hanno guadagnato il passaggio del turno grazie alla vittoria per 1-0 contro il Portogallo. Decisiva la rete al 42’ minuto di Thorgan Hazard , con un gran tiro da fuori area. I ragazzi di Martinez affronteranno, quindi, gli azzurri venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera . Tuttavia, i tifosi belga sono in ansia per le condizioni di Kevin De Bruyne e di Eden Hazrd , sostituiti entrambi per un infortunio. In questi giorni si sottoporrano agli esami per capire la gravità. In caso di forfait, sono pronti Dries Mertens e Ferreira Carrasco.

Il Belgio in questa competizione ha avuto un andamento perfetto. Quattro vittorie su quattro incontri disputati, con nove gol segnati e solamente uno subito. L'Italia dovrà fare attenzione sicuramente a Romelu Lukaku, già a quota tre reti. L'attaccante nerazzurro non è però l'unica stella a disposizione della squadra. Questa Nazionale ha a disposizione numerosi talenti, come per esempio Hazard e De Bruyne (sono in dubbio), ma anche Tielemans, Mertens, Courtois, Thorgan Hazrd. Tuttavia, i diavoli rossi, spesso nelle partite importanti fanno fatica. Il Belgio, negli ultimi anni, è sempre considerata come una delle favorite, ma non riesce mai ad arrivare fino in fondo. Non a caso, in tutta la sua storia non ha vinto nessun trofeo importante (Mondiale ed Europeo).