Europeo – Bernardeschi in lacrime: ”Ho sofferto tanto, ma ora…”

Le parole di Federico Bernardeschi ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria ai calci di rigore contro l'Inghilterra

L'Italia intera è in festa. Era dal 1968 che la nostra nazionale non vinceva l'Europeo. Quella volta gli azzurri si imposero per 2-0 contro la Jugoslavia grazie ai gol di Riva e Anastasi. Il trofeo di quest'anno è stato molto più sofferto. A Wembley, in casa degli inglesi, Mancini ed i propri ragazzi hanno compiuto un vero capolavoro. Probabilmente, ha vinto la squadra che più lo ha meritato. In questo mese, l'Italia è stata forse l'unica che ha espresso il miglior calcio, sia in fase offensiva che in quella difensiva. Ieri, dopo un inizio shock (gol di Shaw al secondo minuto del primo tempo), la nostra nazionale ha preso in mano il pallino del gioco, mettendo in netta difficoltà l'Inghilterra. Al 67' Leonardo Bonucci ha realizzato il gol del pareggio. Sono serviti i calci di rigore per decretare il vincitore. Le parate di Ggigo Donnarumma sono state decisive. Non a caso, il portiere è stato eletto miglior giocatore di tutta la competizione.