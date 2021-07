Europeo – Mancini: ”Dedico questo trofeo a tutti gli italiani”

Al termine della partia, il commissario tecnico degli azzurri, visibilmente commosso, ha espresso tutta la propria gioia

Dopo 53 lunghi anni, l' Italia torna a vincere un Europeo. Dopo centoventi minuti duri, intensi e sofferti, gli azzurri superano l' Inghilterra ai calci di rigore. I ragazzi di Mancini sono stati bravi a mantenere la calma, nonostante il gol di Shaw dopo appena due minuti dall'inizio della partita. Al 22' del secondo tempo ecco il pareggio firmato da Bonucci : colpo di testa di Verratti salvato in maniera clamorosa da Pickford anche con l'aiuto del palo, ma sulla ribattuta il più veloce di tutti è il difensore bianconero che a porta vuota non ha problemi a siglare la rete che riporta la finale in parità. Ai calci di rigore, forse sale la paura. Infatti dei dieci penalty, solamente cinque sono stati segnati. Il primo a sbagliarlo è Belotti, seguito poi da Rashford e Sancho. Jorginho fallisce il rigore decisivo, ma fortunatamente Donnarumma neutralizza il tiro di Saka. Per la seconda volte nella storia l'Italia è campione d'Europa . Al termine del match, il commissario tecnico italiano, in lacrime, è intervenuto ai microfoni della Rai dove ha espresso tutta la propria gioia e soddisfazione. Queste le sue dichiarazioni.

''Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito e siamo andati in difficoltà, poi abbiamo dominato la partita. Ragazzi meravigliosi. E' importante per tutta la gente e i tifosi, speriamo che festeggino. Dedico questo trofeo a tutti gli italiani. Un pezzo di questa coppa voglio dedicarla a Paolo Mantovani che era qui con me trent’anni fa quando purtroppo la perdemmo in finale con il Barcellona e anche ai Sampdoriani, che quella notte soffrirono. E credo che questa coppa che racchiude tutti gli italiani, un pezzettino sia soprattutto loro. La squadra è cresciuta tantissimo e può migliorare ancora. Sono orgoglioso per i miei ragazzi, non ho parole. Appuntamento al Mondiale? Godiamoci questo. Oggi si è chiuso un cerchio, i nostri ragazzi sono stati incredibili''.