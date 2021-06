Europeo – Bernardeschi e Raspadori puntano l’Austria

I due attaccanti della Nazionale hanno suonato la carica in vista del match di sabato sera contro l'Austria

Redazione

L'Italianon vuole smettere di stupire proprio sul più bello. E’ arrivato il momento di confermare quello che di positivo è stato fatto nelle prime tre partite. Non si può più sbagliare. In vista del match di sabato sera contro l'Austria, Giacomo Raspadori e Federico Bernardeschi hanno caricato la squadra.

Le parole di Raspadori

L'attaccante del Sassuolo è intervenuto in conferenza stampa: ''La mia è una favola, in quattro mesi sono successe tante cose. La mia forza è l'equilibrio, sono lo stesso ragazzo di prima. Questo è molto importante, sono consapevole che questo si tratta di un punto di partenza e non di arrivo.La prima cosa che mi ha detto Mancini quando sono stato convocato è che se sono qui è perché l'ho meritato. Mi ha dato fiducia, coraggio di affrontare questa avventura.Vedevo i miei compagni come idoli, adesso ci gioco insieme. All'inizio la difficoltà era mia, ma la squadra è stata fantastica e mi ha aiutato. Berardi e Locatelli sono due esempi e due punti di riferimento. La loro crescita è incredibile. Wembley? Sarà emozionante anche solo mettere i piedi in campo, fino a qualche mese fa non avrei mai pensato di arrivare in stadi così, di esser protagonista. È un motivo d'orgoglio, voglio godermela al meglio, divertirmi, andare con la testa libera e sperare che vada tutto per il meglio. Austria? Sono forti e organizzati, dobbiamo farci trovare pronti''.

Parla Bernardeschi

L'esterno bianconero è intervenuto ai microfoni della Uefa: ''Quando è arrivo il Ct Mancini la situazione non era semplice, l'Italia era data per morta, il calcio italiano era sotto attacco. Lui è arrivato con tranquillità e semplicità e gara dopo gara oltre a dare tanta fiducia ai giocatori ha fatto una cosa straordinaria: riavvicinare la gente, tutto il popolo, alla Nazionale. L’Austria è una formazione forte con alcuni grandi campioni come Alaba, dovremo fare la nostra miglior partita, come fosse un'altra finale dopo quelle affrontate nel girone. E poi saremo a Wembley, la storia del calcio e questo renderà tutto ancor più emozionante. Siamo davvero contenti ma come è stato già detto bisogna aggiungerci un trofeo per renderlo straordinario. Crediamo di poter fare molto bene in questo Europeo''.