Europeo – Insigne: ”Sto vivendo un sogno, non voglio svegliarmi”

Il numero dieci dell’Italia, Lorenzo Insigne, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Austria

Redazione

Dopo aver disputato un girone da assoluta protagonista, l’Italiasi prepara ad affrontare l’Austriaagli ottavi di finale. Il match è in programma sabato sera alle ore 21, a Wembley. Lorenzo Insigne, in gol nella gara d’esordio contro la Turchia, è intervenuto durante la conferenza stampa. Queste le parole del numero dieci azzurro.

FAVOLA EUROPEO - ''I giovani stanno vivendo una grande favola, è un bene anche per noi. Ci stanno dando il loro entusiasmo, io sono più grande: è la prima volta che vivo una competizione così da protagonista, ne sono orgoglioso, sto vivendo una favola e sto dando più del 100% per ripagare la fiducia di squadra e mister mettendo in campo le mie qualità per arrivare a un solo obiettivo''.

PERCORSO IN AZZURRO - ''Negli anni passati ero più giovane, c'erano altri moduli e mi sono adattato. Ho sempre ringraziato i ct come Prandelli e Conte che mi hanno portato a Mondiale ed Europeo. Col 3-5-2 mi sono messo a disposizione, con Mancini ho chance in più: fa un modulo adatto alle mie caratteristiche ma non solo alle mie, ma a tutti quelli che giocano''.

MAGLIA NUMERO 10 - ''Io ho una grossa responsabilità a indossare questa maglia ma non voglio mettermi pressione addosso. Cerco sempre di scendere in campo più spensierato possibile: il mister dà tanti consigli a me come agli altri, poi è stato un grande calciatore e può insegnarci tanto. Possiamo mettere in pratica i suoi insegnamenti''.

CENTROCAMPO AZZURRO E MODULO - ''Alle spalle ho un centrocampo che mi rende contento: ce li invidiano in tanti questi giocatori. Barella, Jorginho, Verratti, Locatelli, hanno qualità e intensità. Ci danno una mano importante. Per quanto riguarda il modulo, gli avversari ci conoscono ma facciamo il nostro calcio senza snaturarci. E' stata la nostra forza, li mettiamo in difficoltà, con Immobile e Belotti che ci creano spazi e gli avversari non sanno chi prendere''.