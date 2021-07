Europeo – Bonucci: ”It’s coming home? No, la coppa torna a Roma!”

Il difensore dell'Italia, autore del gol del pareggio, è intervenuto in conferenza stampa per raccontare le proprie emozioni

Redazione

Dopo la splendida vittoria dell'Europeo, è tempo di festeggiare. L'Italia non vinceva una coppa da quel famoso 2006. Ieri, c'è stato lo stesso epilogo: successo ai calci di rigore. Di fronte non c'era la Francia, ma i padroni di casa dell'Inghilterra. Avversario diverso, ma gioia identica. Gli azzurri hanno alzato al cielo il secondo trofeo europeo della loro storia. Nella conferenza stampa post partita, l'autore del gol del pareggio, Leonardo Bonucci ha espresso tutta la propria soddisfazione. Queste le sue dichiarazioni.

Parla Bonucci

SCRITTA LA STORIA - ''Mi interessava che fino all'11 luglio tutti mi amassero e stasera ho fatto e abbiamo fatto qualcosa che rimarrà nella storia e tutti gli italiani ci ameranno e questa è la cosa più bella: rendere felice un popolo, è qualcosa di leggendario. Questa coppa è la dimostrazione di come quando tocchi il fondo non puoi che rilanciarti, spingerti più forte che puoi per tornare in alto e non mollare mai. Devi volerlo, più di ogni altra cosa. Ora godiamoci questa vittoria e sono sicuro che questo grande gruppo con questo grande allenatore farà ancora parlare di sé''.

EMOZIONI INCREDIBILI - ''Siamo stati speciali nel crederci fin dall'inizio, da quando ci siamo ritrovati. Respiravamo qualcosa di diverso nell'aria ed è arrivato. È incredibile come giorno dopo giorno non ci stancavamo mai di stare insieme e restare uniti. Di solito non vedi l'ora che qualcosa finisca quando è così lunga e invece noi avevamo una voglia matta di stare insieme''.

LA COPPA A ROMA - ''Lo abbiamo sentito per giorni ''It's Coming Home'', che la coppa sarebbe tornata a Londra. Ci ha motivati. Dispiace per loro ma prende un bell'aereo e domani sarà a Roma. Il premio se lo devono godere gli italiani. Lo avevano detto fin dall'inizio, per noi e per loro. E ora è giusto festeggiare''.