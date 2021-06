Europeo – Bonucci: ”Rispetto per l’Austria, ma vogliamo andare avanti”

Il difensore Leonardo Bonucci, in vista dell'ottavo di finale di questa sera contro l'Austria, è intervenuto in conferenza stampa

Giorgio Chiellini molto probabilmente, questa sera non sarà della partita. La fascia da capitano verrà quindi indossata da Leonardo Bonucci. Il difensore è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro l'Austria. Queste le sue parole.

AUSTRIA – ''È una vigilia come tutte le altre, è una gara importante contro una squadra difficile da affrontare. Rispettiamo l’Austria e i suoi giocatori. Hanno capacità e freschezza per fare una grande partita domani. Sono superiori alle altre tre: hanno un modo di giocare tedesco, riaggrdendo la palla persa. Giocano con ritmi alti e tanta pressione in avanti. Sono un gradino sopra alle altre squadre che abbiamo affrontato. Ma noi siamo pronti per fare il nostro calcio''.

MANCINI – ''Una delle tante qualità di Manciniè stata quella di aver stemperato lo stress. Ci ha tolto pressioni e ci ha dato fiducia, facendoci capire che la strada che voleva metterci davanti era quella giusta. Lo abbiamo seguito dal primo giorno. Ha grande merito di tutto questo''.

MORALE – ''Non abbiamo mai detto di sentirci superiori a nessuno o all’Austria. La strada che abbiamo intrapreso con Mancini dimostra che è giusta. Da parte nostra c’è la voglia di continuare su questa strada. L’elemento fondamentale è il gruppo: l’uno più uno che non fa una somma ma uno più grande''.

ATTEGGIAMENTO – ''Ho sempre detto che ci sono partite dove è importante essere brutti e cattivi. Lo abbiamo fatto quando si doveva difendere il risultato e ci siamo abbassati come reparti. Dovremo essere bravi a leggere i momenti''.

INGINOCCHIARSI – ''Quando torneremo in hotel, decideremo tutti insieme. Come dovevamo fare prima di Italia-Galles. Se verrà fatta la richiesta ne parleremo con la squadra, se ci sarà la voglia e l’idea di fare un gesto contro il razzismo''.

TIFOSI – ''A me interessa che gli italiani tifino Italia per questo mese. Se tra un mese poi diventerò cinquanta per cento amore e cinquanta odio, è quel che mi ha tenuto sempre vivo in carriera. La cosa importante è dare il massimo quando vestiamo questa maglia''.