Europeo – Mancini: ”Austria? Bisognerà essere perfetti. Sulla formazione…”

Il commissario tecnico della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro l'Austria

L' Italia non vuole smettere di stupire. Dopo aver dominato il proprio girone, questa sera affronterà l' Austria , nel match valevole per gli ottavi di finale. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21. Roberto Mancini , commissario tecnico della Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa per presentare questa partita.

PERCORSO - ''Essere il commissario tecnico degli azzurri mi ha dato grande piacere, vorrei continuare a farlo. Devo ringraziare i giocatori che mi stanno facendo divertire. Possiamo contare su calciatori bravi e chiunque scenderà in campo continuerà a fare quello che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo l'ultimo momento per risolvere alcuni dubbi, ma direi che ormai ci siamo. Giocare a Wembley deve essere un piacere: è uno stadio bellissimo. Una grande occasione per molti giocatori e chi fa questo mestiere punta a giocare in questi stadi. I giocatori mi hanno messo in difficoltà in queste gare. Per me è un piacere poter contare su calciatori in ottima condizione fisica e mentale. Quando fai delle scelte: undici scendo in campo e gli altri sono lì pronti a entrare e a cambiare la partita. Per noi deve essere una fortuna''.