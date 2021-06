Europeo – Alaba e Foda in coro: ”Possiamo battere l’Italia”

Il capitano ed il commissario tecnico degli autriaci hanno parlato ai microfoni di Sky Sport del match contro l'Italia

''L'Austria gioca per la prima volta un ottavo di finale, in più a Wembley e contro l'Italia. Quindi è una partita speciale per tutti, non solo per me ma per tutto lo staff la federazione. Non vediamo l'ora di scendere in campo e speriamo in un buon risultato. Ovviamente per me c'è un rapporto speciale con l'Italia, ci vado spesso in vacanza e poi la pasta in Italia ha un gusto speciale, è buonissima. Siamo una squadra molto compatta e aggressiva nel recupero della palla, abbiamo alcune ottime individualità e fino ad ora il nostro europeo è stato buono. Ovviamente noi siamo gli outsider mentre l'Italia la favorita, sia contro di noi sia per la vittoria finale. Negli ultimi due anni con Mancini è migliorata davvero tanto, giocano un ottimo calcio, sono ben organizzati e giocano sempre in avanti. Sarà complicato per noi ma vogliamo dire la nostra: anche noi abbiamo delle qualità e sappiamo che nel calcio tutto è possibile, soprattutto in una partita secca''.