Europeo – Bonucci: ”Siamo un gruppo umile ed unito. Crediamoci!”

Il difensore azzurro ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di questa sera contro la Svizzera

Dopo la vittoria contro la Turchia per 3-0 grazie all'autogol di Demrial ed alle reti di Immobile ed Insigne , l' Italia è pronta ad affrontare la Svizzera. In conferenza stampa è intervenuto Leonardo Bonucci . Queste le sue parole.

IL LEADER DEL GRUPPO - "Il bello è che non c'è un solo capitano, abbiamo tanti capitani e tanti leader. Tutti sono responsabili di se stessi e della squadra e questa è la cosa più bella. Come abbiamo sempre detto, il fuoriclasse di questa squadra è il gruppo. Nel corso di questi anni ci sono stati tanti giocatori che hanno fatto parte di questo gruppo e non c'è mai stato un momento in cui qualcosa andasse storto. Un gruppo così coeso, con un mix di giovani e 'vecchi' o quasi vecchi che stanno così bene insieme non si vedeva da anni, c'è gioia nello stare insieme".