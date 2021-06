Europeo – Mancini: ”Svizzera forte, ma vogliamo far felici i tifosi”

Il commissario tecnico dell'Italia è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Svizzera

Redazione

L'Italiasi prepara ad affrontare la seconda partita dell'Europeo. Sarà un match importante perchè in caso di vittoria, gli azzurri festeggeranno la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. L'appuntamento è per questa sera alle ore 21:00. Nel frattempo, Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampo per presentare la sfida contro la Svizzera.

SVIZZERA - ''La Svizzera, spesso, riesce a mettere in seria difficoltà l’Italia, ha giocatori esperti ed è sempre nei posti alti del ranking Fifa. La allena un tecnico che conosce bene il nostro calcio, ma anche noi conosciamo bene i nostri rivali, servirà una partita perfetta e non dovremo sbagliare nulla. Naturalmente, un pò di tensione c'è sempre, è giusto che ci sia. E' una gara importante, difficile, come lo è stato la prima. La tensione è giusto che ci sia, rispettiamo la squadra che affrontiamo. E' una partita di calcio, si gioca un Europeo, serve gioia, allegria, dobbiamo essere felici di fare quel che facevamo da bambini. Più felici di così non possiamo essere, dobbiamo far felici i tifosi''.

OTTIMISMO - ''Sono molto ottimista e fiducioso, ma possiamo ancora migliorare. Noi siamo una squadra che è fatta di soli titolari, tra cui scelgo gli undici che di volta in volta vanno in campo. Se anche dovessi cambiare qualcosa, chi giocherà lo farà nel migliore dei modi. Anche se le caratteristiche della Svizzera dovessero essere un po’ diverse da quelle della Turchia per noi sarebbe uguale, sappiamo ciò che dobbiamo fare. Vogliamo vincere la partita e se possibile anche la prossima ancora. Dobbiamo fare il massimo''.

VERRATTI E DONNARUMMA - ''Per Verrattiancora non sappiamo se verrà in panchina o se aspetteremo la prossima ma siamo ottimisti. Stiamo valutando. Donnarumma è un grande portiere, se dovesse andare al Paris Saint-Germain farebbe una buona scelta, è una grande squadra. Non so cosa accadrà, non so niente''.