Europeo – Chiesa: ”Adesso giochiamo per Spinazzola. Spagna simile a noi”

L'esterno della Nazionale è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Uefa per presentare il match contro la Spagna

SPAGNA - ''Sarà una partita difficilissima: loro tengono tanto la palla, come vogliamo fare noi. Sarà una gara dura, ma come quelle che abbiamo affrontato fino ad adesso. Gli spagnoli hanno un diverso modulo: giocano col 4-3-3, noi siamo più dinamici in campo con spostamenti di ruolo sia in fase di attacco che in fase difensiva. Non è che ci ispiriamo alla Spagna, ma abbiamo quasi le stesse ideologie di gioco: tenere la palla, pressing alto offensivo, cercare di dominare l’avversario. Ovvio che gli sviluppi in campo sono diversi. La Spagna lo fa da più anni, ma il nostro possesso palla lo utilizziamo per finalizzare, per avere più palle gol, essere più offensivi e dominare''.