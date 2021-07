Europeo – Donnarumma e Verratti in coro: ”Semifinale meritata”

I due giocatori della Nazionale italiana sono intervenuti ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro il Belgio

L'Italia continua a stupire tutta Europa. Contro il Belgio, gli azzurri hanno fornito un'altra prestazione eccezionale, guadagnandosi l'accesso alle final four di Wembley. Barella ed Insigne hanno realizzato i due gol decisivi, ma la vittoria è merito di tutta la squadra che ha saputo soffrire e non ha mai mollato. Adesso, i ragazzi di Mancini affronteranno la Spagna. Il fischio d'inizio del match è fissato per martedì 6 luglio alle ore 21. Al termine della gara contro i diavoli rossi, Verratti e Donnarumma sono intervenuti ai microfoni di Rai Sport.

DONNARUMMA - ''Partita interminabile, non finiva più. Siamo un gruppo straordinario, questa squadra non molla mai e ce la meritiamo tutta. Pian piano verso il nostro obiettivo. Parate? Cerco di aiutare la squadra e dare sempre il massimo, sono emozionato è la mia prima competizione importante, spero di realizzare il sogno di tutti. Reazione dopo il rigore? Sicuramente il segreto è il gruppo, eravamo un po’ arrabbiati ma ci siamo calmati subito, non potevamo sprecare energie. Ce la giochiamo con tutti. Questa Italia è straordinaria''.

VERRATTI - ''Siamo molto contenti, lavoriamo tanto per questi obiettivi. Incontravamo una grande squadra, che negli anni ha dimostrato di essere tra le più forti. Abbiamo giocato a viso aperto e meritato la vittoria. De Bruyne? È un giocatore fantastico, ha dimostrato di essere uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Abbiamo pressato alto, non abbiamo fatto ragionare il Belgio, e questo ci ha permesso di non farli essere troppo pericolosi. Anche se hanno avuto delle occasioni, ma era inevitabile. Questo è il successo di un gruppo, non di un singolo. Siamo sempre stati ottimisti. Abbiamo questo tipo di gioco grazie al mister. Il risultato può cambiare, non si può decidere prima dell'inizio del match. Adesso incontriamo un'altra grande squadra, ma ci faremo trovare pronti''.