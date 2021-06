Europeo – Di Lorenzo: ”Un sogno essere qui. Contro l’Austria senza paura”

Il terzino azzurro, Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di sabato sera contro l'Austria

AUSTRIA - ''Sicuramente il giocatore più importante è Alaba , sono una squadra fisica che gioca ad alto ritmo. Sarà una partita difficile, ci stiamo preparando e sicuramente arriveremo preparati. Siamo l’Italia , scendiamo in campo per portare a casa la vittoria. Non c’è ansia, c’è solo concentrazione e voglia di giocare questa gara da dentro o fuori. È una partita di calcio, adesso inizia il bello, iniziano le gare da dentro o fuori. C’è la giusta tensione, c’è la concentrazione per affrontare questa partita. Anche l'atmosfera è bellissima''.

ITALIA - ''Questo Europeo ha dimostrato che non ci sono gare facili. In campo internazionale ogni gara va sudata, va giocata. Veniamo da trenta partite senza sconfitte , non aver incontrato big non mi trova d’accordo. Noi diamo sempre il massimo, cercando di imporre il gioco. Il resto sono solo chiacchiere che si fanno''.

CONVOCAZIONE IN AZZURRO - ''In 5 anni è cambiato tutto, mi sono trovato senza squadra ma sono stato bravo a crederci sempre, a non mollare e fare tanti sacrifici. Ora mi godo questa esperienza, ho trovato società che mi hanno fatto crescere e ora voglio cercare di dare tutto me stesso. Fino a qualche anno fa per me era un sogno essere qui, ma ci speravo. Per me è un punto di partenza e non di arrivo, sta a me continuare a lavorare bene nel mio club per essere chiamato in Nazionale''.